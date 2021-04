Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Lando Norris sur son début de saison !

Publié le 30 avril 2021 à 19h35 par La rédaction

Auteur d’un très bon début de saison et d’une belle 3ème place au classement général, Lando Norris s’est exprimé sur récentes performances. Le pilote britannique de chez McLaren semble plutôt serein et ne se met pas trop de pression sur ses résultats et la suite de la saison.

À 21 ans, Lando Norris impressionne son monde et les observateurs de Formule 1. En effet, le pilote britannique de McLaren est actuellement 3ème au classement général et semble avoir passé un nouveau cap comme son directeur d’équipe Andreas Seidl l’avait récemment souligné. Lando Norris s’est exprimé sur sa bonne forme et ses objectifs cette saison. Il est bien évidemment satisfait des performances de son écurie tout en étant surpris.

« Je prends une course après l’autre et nous verrons à la fin »