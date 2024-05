Fiasco pour le PSG, il interpelle l’OM

Hugo Chirossel

Alors que le PSG a été éliminé en demi-finale de la Ligue des champions mardi par le Borussia Dortmund, l’OM est désormais le dernier représentant français en coupe d’Europe. Les Olympiens affronteront l’Atalanta jeudi pour une place en finale de la Ligue Europa. Ce qui sera difficile à aller chercher pour Emmanuel Petit, qui a invité Marseille à ne pas s'inspirer de Paris.

La France n’aura pas deux de ses représentants en finale d’une coupe d’Europe. Mardi soir, le PSG a vu son parcours en Ligue des champions s’arrêter en demi-finale contre le Borussia Dortmund. Désormais, c’est à l’OM de jouer pour une place en finale de la Ligue Europa, jeudi sur la pelouse de l’Atalanta.

« Ça sera très compliqué. Mais l'OM peut rêver »

« Ça va être très compliqué parce que l'Atalanta n'a perdu que 4 matchs à domicile cette saison et c'était contre des grosses équipes italiennes ou le match retour contre Liverpool », a confié Emmanuel Petit, dans un entretien accordé à MadeInFOOT . « C'est un petit stade. Ce ne sera pas l'ambiance du stade Vélodrome. C'est une équipe costaude, qui est difficile à manier, même si elle n'est pas imprenable à domicile. Malheureusement, l'OM à l'extérieur, ce n'est pas non plus un long fleuve tranquille, même s'ils montrent un autre visage en Coupe d'Europe. Ça sera très compliqué. Mais l'OM peut rêver . »

« Ne vous inspirez pas de ce qu'a fait le PSG »