PSG : Zaïre-Emery interpelle les supporters après le fiasco !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Véritable phénomène de précocité au PSG mais aussi en Equipe de France, Warren Zaïre-Emery est devenu un incontournable dans le club de la capitale. Le jeune milieu de terrain de 18 ans était présent sur la pelouse du Parc des Princes mardi soir et comme la semaine dernière, il n'a pas forcément été à son aise contre Dortmund. Malgré tout, il a tenu à rendre hommage aux supporters.

Ce n'était pas encore la bonne année pour le PSG. Battus à deux reprises sur le score de 1-0, les Parisiens laissent échapper la coupe aux grandes oreilles une fois de plus et cet échec pèse forcément lourd dans le cœur des supporters. Le natif de Montreuil a voulu tenter d'atténuer la déception en mettant en avant leur soutien et la suite des événements.

Message direct aux supporters

Interrogé après la défaite du PSG face à Dortmund mardi soir, Warren Zaïre-Emery s'est tourné en premier lieu vers le soutien le plus fort : les supporters. Malgré la déception totale du Parc des Princes, le jeune milieu de terrain sait qu'il peut compter sur eux. « On est tous très déçus, mais je tenais à remercier tous les supporteurs qui étaient présents, et même en dehors du stade. Ils sont juste extraordinaires » glisse-t-il.

PSG - Real Madrid : Mbappé répond froidement sur sa situation ! https://t.co/Ngrhuv4EzW pic.twitter.com/u8kRdtkqj0 — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

Le triplé dans le viseur

En remportant le Trophée des Champions début janvier et en décrochant officiellement le titre de champion de France de Ligue 1 en 2023-2024 il y a dix jours, le PSG réalisait jusque-là une saison remarquable qui aurait pu terminer en fanfare. Pour essayer d'atténuer la déception, Warren Zaïre-Emery se tourne déjà vers la finale de la Coupe de France. « J’espère qu’on va réaliser le triplé cette année, pour eux, parce qu’ils donnent tout pour nous. Même quand on perd, ils sont là tout le temps. » Pour rappel, la finale contre l'OL aura lieu le 25 mai.

« On espère la gagner une prochaine fois »