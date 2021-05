Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon tire son chapeau à Alpine !

Publié le 1 mai 2021 à 23h35 par La rédaction

Avec une surprenante 6ème place acquise lors des qualifications du Grand Prix du Portugal ce samedi, Esteban Ocon s’est exprimé sur sa montée en puissance et les bonnes performances de sa voiture Alpine.

À bord de son Alpine, Esteban Ocon s’est installé à une très belle 6ème place lors des qualifications du Grand Prix du Portugal. Il partira donc sur la 3ème ligne de la course ce dimanche, une très bonne performance pour lui, qui ne comptabilise que 2 petits points au classement général et une 12ème place. Coéquipier de Fernando Alonso chez Alpine, Esteban Ocon avait annoncé la couleur pour ce week-end et se sentait prêt à performer. Un beau placement qu’il faudra confirmer ce dimanche pour marquer des points au classement et se mettre en confiance pour la suite.

« On a fait un énorme bond avec la voiture depuis la dernière course »