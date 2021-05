Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton envoie un message fort après sa victoire !

Publié le 2 mai 2021 à 21h35 par La rédaction

Vainqueur du Grand Prix du Portugal ce dimanche, Lewis Hamilton assoie sa domination au classement général et remporte la 97ème course de sa carrière. Il s’est exprimé suite à sa victoire et reste concentré sur les prochaines courses.

Lewis Hamilton, pilote chez Mercedes, a remporté ce dimanche au Portugal son 97ème Grand Prix. Une très belle performance du Britannique qui lui permet de conserver sa 1ère place au classement général et de distancer ses poursuivants. En sortie de course, Lewis Hamilton, qui avait annoncé une course excitante, a préféré ne pas s’enflammer. Pour lui, pas question de se déconcentrer après cette course difficile.

« Il va y avoir beaucoup de débriefings pour savoir où l’on peut faire des progrès »