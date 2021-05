Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Fernando Alonso après Portimao !

Publié le 3 mai 2021 à 11h35 par La rédaction

Fier de sa performance lors du Grand Prix du Portugal, Fernando Alonso a tenu à féliciter Alpine pour les progrès effectués depuis le début de l'année. L'Espagnol a affirmé s'être senti à l'aise au volant de sa monoplace pour la première fois de la saison.

Le Grand Prix du Portugal aura été une réussite pour Alpine. L’écurie française a vu ses deux monoplaces terminer dans les dix premières places, synonyme de points pour les pilotes et l’équipe. Esteban Ocon a fini la course 7ème et Fernando Alonso a obtenu la 8ème position, juste derrière son coéquipier. Pour la première fois de la saison, l’Espagnol a le sentiment d’avoir réussi sa course. Et il l’a bien fait savoir auprès de son équipe.

« C’était la première fois où je me sentais à l’aise pour attaquer fort »