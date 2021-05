Formule 1

Formule 1 : Les vérités de Romain Grosjean après son terrible accident à Bahreïn !

Publié le 5 mai 2021 à 16h35 par La rédaction

Aujourd'hui en Indycar, Romain Grosjean est revenu sur son terrible accident au Grand Prix de Bahreïn en novembre dernier.

Romain Grosjean va faire son retour en Formule 1 le temps d’un test privé. Le Français pilotera en juin prochain, avant le Grand Prix de France, une monoplace Mercedes. Une promesse faite par Toto Wolff juste après le terrible accident du pilote en novembre dernier. Au départ du Grand Prix de Bahreïn, la Haas de Romain Grosjean avait heurté le rail de sécurité du circuit et avait pris feu. Finalement, le Français était parvenu à s'échapper de son véhicule. Brulé aux mains, le pilote a depuis récupéré et a débuté une carrière en Indycar. Ce mercredi, Grosjean est revenu sur ce terrible accident.

« Cette expérience a aussi rendu ma vie meilleure »