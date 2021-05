Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso affiche sa joie après le Grand Prix du Portugal !

Publié le 4 mai 2021 à 12h35 par A.M. mis à jour le 4 mai 2021 à 12h36

Malgré des qualifications ratées à Portimao, Fernando Alonso a réussi une belle remontée en course afin de glaner la huitième place. Une performance qui le rassure.

Après un début de saison poussif durant lequel il n'a pas réussi à briller, Fernando Alonso s'est distingué sur le circuit de Portimao dimanche. Et pourtant, ce n'était pas gagné. Brillant lors des essais libres, l'Espagnol a été la grosse déception de la séance de qualification lors de laquelle il a échoué à la 13e place pendant qu'Esteban Ocon, au volant de l'autre Alpine, décrochait un très beau sixième temps. Cependant, le double Champion du monde s'est rattrapé en course, réussissant une magnifique remontée pour obtenir la huitième place jusque derrière son coéquipier parti bien plus haut sur la grille de départ. De bon augure pour Fernando Alonso qui espère toutefois s'améliorer en qualifications.

«C’est toujours un gros boost quand vous avez une voiture qui peut se battre»