Formule 1

Formule 1 : Vettel explique sa déroute au Grand Prix du Portugal !

Publié le 3 mai 2021 à 18h35 par La rédaction

Arrivé à la 13ème position ce dimanche lors du Grand Prix du Portugal, Sebastian Vettel s’est exprimé suite à cette nouvelle contre-performance. L’Allemand préfère rassurer et semble confiant pour le futur.

Sebastian Vettel, pilote chez Aston Martin cette saison, réalise un début d’année mitigé avec une triste 16ème place au classement général. Ce dimanche lors du Grand Prix du Portugal, l’Allemand, parti à la 10ème position, avait de quoi se rattraper, mais n’a pas pu faire mieux qu’une 13ème place. Frustré en début de saison par sa voiture, Sebastian Vettel s’est montré tranquille et serein après la course, la confiance semble être de nouveau de mise entre lui et son écurie.

« Je pense que nous comprenons de mieux en mieux la voiture, mais nous manquons encore de vitesse »