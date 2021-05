Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc s’enflamme pour l’arrivée de Carlos Sainz Jr !

Publié le 5 mai 2021 à 18h35 par T.M.

A l’intersaison, Carlos Sainz Jr est venu remplacer Sebastian Vettel chez Ferrari. Un changement validé par Charles Leclerc.

Alors que Ferrari n’a pas connu des dernières saisons faciles, la Scuderia a décidé de partir sur un nouveau projet. Alors que la confiance a été maintenue en Charles Leclerc, Sebastian Vettel, en fin de contrat, n’a lui pas été conservé. Et pour remplacer l’Allemand, c’est Carlos Sainz Jr qui est arrivé en provenance de McLaren. Cela a donc changé certaines choses au sein de Ferrari et pour Charles Leclerc, cela a notamment été bénéfique.

« Toujours très intéressant de le voir travailler »