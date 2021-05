Formule 1

Formule 1 : Ce message fort sur la performance de Fernando Alonso à Portimao !

Publié le 4 mai 2021 à 21h35 par H.G.

Alors qu’il est parvenu à terminer le Grand Prix du Portugal à la huitième place ce dimanche, Ross Brawn estime que le pilote espagnol parvient petit à petit à prendre en main sa monoplace.

Après un début de saison poussif, Fernando Alonso a su profiter de la troisième course de l’année lors du Grand Prix du Portugal pour faire le plein de confiance. En effet, malgré sa treizième place sur la grille de départ, l’Espagnol est parvenu à terminer la course dans les points à la huitième position, réussissant ainsi une magnifique remontée. Et si cela a eu de quoi satisfaire le double Champion du monde, Ross Brawn estime de son côté que Fernando Alonso est peu à peu en train de prendre ses marques au volant de son Alpine.

« Fernando commence à se sentir à l’aise avec la voiture »