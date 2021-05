Formule 1

Formule 1 : Hamilton, rivalité... Le message fort de Verstappen !

Publié le 3 mai 2021 à 15h35 par La rédaction

Lewis Hamilton a repris un petit avantage sur Max Verstappen après sa victoire lors du Grand Prix du Portugal. Après la course, le Néerlandais a loué le respect et le fair-play entre les deux hommes qui se vouent un grand respect.

Max Verstappen et Lewis Hamilton ont une nouvelle fois eu les projecteurs braqués sur eux lors du Grand Prix du Portugal. Au coeur d’une bataille acharnée pour le titre de champion du monde, le Britannique s’est à nouveau donné un petit avantage sur le Néerlandais avec cette première place à Portimao. Malgré leur rivalité sur les circuits de Formule 1, les deux pilotes se vouent un immense respect et cela se ressent dans leur duel. Après la course, Max Verstappen n’a pas hésité à dire tout le bien qu’il pense de cette lutte.

« J’ai toujours eu une confiance totale en Lewis pour que nous nous donnions tous assez d’espace »