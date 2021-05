Formule 1

Formule 1 : Après Red Bull, Wolff réagit à la rumeur Russell pour remplacer Bottas chez Mercedes !

Publié le 6 mai 2021 à 11h35 par La rédaction

Une folle rumeur voyant George Russell remplacer Valtteri Bottas en cours de saison a vu le jour il y a quelques temps. Pour Toto Wolff, cela n'a absolument aucun sens, le Finlandais étant jugé très bon au sein de chez Mercedes.

Le cas Valtteri Bottas commence à devenir un grand sujet de débat. Lors du Grand Prix du Portugal, le Finlandais a terminé en troisième position, quelques secondes derrière Max Verstappen. Depuis le début de saison, les prestations du pilote de 31 ans sont jugées insuffisantes. Ainsi, une folle rumeur selon laquelle George Russell pourrait le remplacer en cours de saison est née. Une chose surprenante pour Christian Horner, team principal chez Red Bull, qui ne voit pas Mercedes traiter de la sorte Valtteri Bottas : « Valtteri a déjà démontré qu’il pouvait piloter la voiture très rapidement. Les circonstances font qu’il peut toujours se produire quelque chose, alors voyons comment les choses se passent, mais Valtteri a fait un excellent travail pour Mercedes. Je serais surpris s’ils échangeaient Valtteri et George vers la mi-saison. » Toto Wolff, lui, a très rapidement mis un terme à ces échos.

« Bottas est très bon, il peut battre n’importe qui sur le plateau. »