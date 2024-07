F1 - Mercedes : Le successeur d’Hamilton lâche sa réponse !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La saison prochaine, Lewis Hamilton évoluera chez Ferrari, et donc dès maintenant, Mercedes se doit de lui trouver un remplaçant. A plusieurs reprises, le nom d’Andrea Kimi Antonelli est revenu. Le jeune pilote italien de 17 ans s’est exprimé sur son avenir, et a affirmé vouloir rester en Formule 2.

L’avenir s’annonce encore assez flou chez Mercedes. Le départ prochain de Lewis Hamilton vers Ferrari risque de laisser des traces, et le remplaçant de « King Lewis » n’est toujours pas connu, alors que Esteban Ocon ou encore Carlos Sainz se dirigent davantage vers Haas et Williams. L’une des options envisagées par Toto Wolff serait la nomination d’Andrea Kimi Antonelli, jeune pilote de 17 ans effectuant actuellement sa première saison en F2.

« Bien sûr, ce serait bien d’être le prochain Italien en F1 »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto, l’Italien a évoqué son avenir, avec une certaine prudence : « L’objectif est de faire la meilleure saison possible en Formule 2. Évidemment, remporter deux victoires est une bonne chose pour l’équipe, car nous avons eu des difficultés au début de la saison et nous avons maintenant pris de l’élan. J'espère continuer sur cette lancée à Spa. Pour l’année prochaine, je ne veux pas vraiment y penser car rien n’est officiel, donc je ne sais rien, pour être honnête. Bien sûr, ce serait bien d’être le prochain Italien en F1. Je dois dire que l’excitation est assez forte autour de cela, mais il y a encore un long chemin à parcourir », a ainsi confié Antonelli.

« Je commets encore pas mal d’erreurs »

Kimi Antonelli l’affirme lui-même, il doit encore progresser : « Je commets encore pas mal d’erreurs, il y a quelques détails qui comptent vraiment et je ne les réalise toujours pas correctement. J’essaie de m’améliorer et de ne plus effectuer les mêmes fautes et gagner la course principale en Hongrie dans une stratégie agressive en est la preuve ».