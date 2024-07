 F1 : Avant Lewis Hamilton, Ferrari a déçu Carlos Sainz ?

Thomas Bourseau

Lewis Hamilton va remplacer en lieu et place Carlos Sainz Jr chez Ferrari la saison prochaine. Les quatre saisons de l’Espagnol au sein de la Scuderia ne lui ont pas fait empiler les victoires en Grand Prix et encore moins au niveau du championnat du monde. A l’aube de sa nouvelle aventure, Sainz Jr a regretté à GQ España ne pas avoir pu faire plus avec la légendaire Ferrari.

Depuis la saison 2021, Carlos Sainz Jr court pour Ferrari. Hormis lors de son premier exercice, le pilote espagnol est toujours parvenu à remporter un Grand Prix et à se placer à plusieurs reprises sur les podiums. Toutefois, forcément au vu de la suprématie de Max Verstappen avec Red Bull, Sainz Jr n’a pas pu effleurer le moindre titre de champion du monde. Et alors que sa quatrième et ultime saison à la Scuderia pointe le bout de son nez, son aventure au coeur de la mythique écurie italienne va également connaître son épilogue.

F1 : «Je suis agacé», Verstappen en remet une couche sur Red Bull https://t.co/ChHJkJd5ZX pic.twitter.com/fIkhEjQ73L — le10sport (@le10sport) July 23, 2024

«Tirer le meilleur parti de ces opportunités (…) car je ne sais pas si je les aurai l'année prochaine»

Au début de l’année civile 2024, Ferrari lâchait une bombe dans le paddock. À savoir le non-renouvellement du contrat de Carlos Sainz Jr qui sera remplacé par Lewis Hamilton. Un choix que l’Espagnol a révélé à GQ España comprendre de la part du management et ce dernier compte bien profiter de la Ferrari tant qu’il en est encore temps pour lui.

« J'imagine que vos objectifs pour le reste de l'année sont d'obtenir le plus de points possible et quelques victoires si elles tombent ? Oui, tout à fait. Pour l'instant, je dois profiter de l'opportunité d'avoir une voiture cette année qui me permet de faire quelques podiums. Le jour où c'est le moment et que tout est en place, il y a une chance de gagner. Je dois donc tirer le meilleur parti de ces opportunités de podiums et de victoires, car je ne sais pas si je les aurai l'année prochaine ».

«J’avais une voiture pour gagner une ou deux courses et j'en ai gagné une ou deux»

Carlos Sainz Jr n’est pas dupe. Dans sa prochaine écurie qui n’est toujours pas officiellement connue, le fan du Real Madrid pourrait ne pas avoir une victoire capable de gagner des Grands Prix et encore moins un championnat du monde. D’ailleurs, le fait de ne pas avoir eu cette opportunité avec Ferrari l’a quelque peu déçu. « Ferrari est une équipe où l'on va pour être champion du monde. Avez-vous fait la paix avec l'idée que vous ne serez pas champion du monde avec Ferrari ? Oui, oui, surtout quand vous réalisez que vous n'avez pas la voiture pour gagner un championnat du monde. Dès que vous savez que la voiture n'est pas assez bonne pour gagner un championnat du monde, vous faites la paix avec vous-même. Si j'avais eu la voiture pour gagner un championnat du monde et que je ne l'avais pas gagné, il m'aurait été plus difficile d'accepter que j'ai eu l'opportunité et que je ne l'ai pas saisie. Si l'on se concentre sur le positif, j'avais une voiture pour gagner une ou deux courses et j'en ai gagné une ou deux. J'ai eu quelques pole positions, quelques victoires. Et surtout, de nombreux podiums pour cette équipe ». À 29 ans, Carlos Sainz Jr va encore devoir prendre un nouveau départ.