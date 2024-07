F1 : Mercedes annonce la «nouvelle référence», ça ne vas pas plaire à Verstappen

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques courses, McLaren monte clairement en puissance. Comme la saison dernière, en partant de moins loin, l'écurie britannique a rattrapé son retard sur Red Bull, mais encore mieux que cela, puisque l'écurie autrichienne est désormais relégué au second plan. Et pour cause, Toto Wolff affirme que désormais, la référence de la grille c'est McLaren.

Ce qu'attendaient les fans de Formule 1 depuis plus de deux est enfin arrivé. Max Verstappen n'est plus ultra-dominateur comme en 2022 et 2023. Bien que le début de saison laissait penser que le Néerlandais était encore parti pour remporter l'immense majorité des courses, les autres écuries ont comblé une parties de leur retard sur Red Bull. Et certaines ont même dépassé l'écurie autrichienne qui n'a remporté qu'une seule des six dernières courses, c'était au Canada. Entre temps, Charles Leclerc, George Russell, Lewis Hamilton, Lando Norris et Oscar Piastri se sont imposés. D'ailleurs, sur ces derniers GP, McLaren semble clairement avoir pris le dessus sur la concurrence comme en témoigne le doublé réalisé par Piastri et Norris en Hongrie. Ce qui fait dire à Toto Wolff que l'écurie britannique est la nouvelle référence du plateau.

«Nous devons reconnaître que McLaren est maintenant clairement en tête»

« Nous devons reconnaître que McLaren est maintenant clairement en tête, dans toutes les conditions. C’est la nouvelle référence. C’est formidable qu’une autre équipe ait franchi le pas et soit capable de remporter une ou deux victoires. C’est une bonne chose pour nous tous. Mais dans ces circonstances, nous n’étions pas au niveau pour leur tenir tête. Mais je suis heureux pour eux. Et j’ai déjà vu le film dans lequel ils se retrouvent », assure le patron de l'écurie Mercedes dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant d'en rajouter une couche.

«C’est difficile de rattraper Red Bull et McLaren»

« C’est difficile de rattraper Red Bull et McLaren, qui sont les équipes que l’on chasse maintenant. C’est pourquoi je pense que la troisième place est l’objectif à atteindre. Il est humain que les attentes soient basées sur ce que vous venez de réaliser. Mais il est clair que Budapest, en particulier dans la chaleur et sur l’asphalte, n’allait jamais nous convenir », ajoute Toto Wolff.