F1 : Malaise avec Vestappen, Red Bull se lâche

Pierrick Levallet

Max Verstappen n’y arrive plus. Pour la troisième fois consécutive, le Néerlandais a laissé un Grand Prix lui échapper. Ce dimanche, c’est Oscar Piastri qui s’est imposé en Hongrie. Le triple champion du monde, lui, semblait assez tendu au volant de sa Red Bull. Christian Horner a alors indiqué que Max Verstappen allait avoir une petite discussion avec son ingénieur de course.

F1 : Record de folie pour Hamilton, Verstappen dégoûté ? https://t.co/KAOoX2YKdK pic.twitter.com/HA2jVGbI80 — le10sport (@le10sport) July 23, 2024

«Il sait exactement ce qu’on attend de lui dans un Grand Prix»

« Il a une ligne de communication très direct avec son ingénieur, donc oui, c’est quelque chose dont ils discuteront tous les deux. Ils sont ensemble depuis huit ans et oui, il y a des choses que nous aurions pu faire mieux dans la course aujourd’hui et dont nous parlerons en équipe. Je pense que tout le monde voit que nous devons améliorer nos performances, et tout le monde travaille dur pour y parvenir et nous aurons les discussions à huis clos. Il sait exactement ce qu’on attend de lui dans un Grand Prix et nous faisons confiance à son jugement à ce sujet » a indiqué le patron de Red Bull dans des propos rapportés par F1 Only.

McLaren, Ferrari, Mercedes... Red Bull est sous pression !

Reste maintenant à voir si Red Bull saura redresser la barre rapidement. Max Verstappen est toujours leader du classement général de la F1. Mais McLaren semble avoir trouvé la bonne formule avec sa monoplace. Lando Norris et Oscar Piastri pourraient ainsi revenir sur lui rapidement d’ici la fin de saison. Mercedes sera également une équipe à suivre, tout comme Ferrari. Red Bull est prévenu.