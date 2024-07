Formule 1 - Ferrari : Remplacé par Lewis Hamilton, Carlos Sainz se lâche !

Thomas Bourseau

Carlos Sainz Jr n’a pas été épargné en ce début d’année 2024. En plus de son appendicite, le pilote de Ferrari a appris que l’écurie italienne le remplaçait par Lewis Hamilton. Un air de déjà vu pour l’Espagnol comme à l’époque où il courrait chez Renault et avait été poussé vers la sortie par Daniel Ricciardo. Aux yeux de l’Espagnol, il est meilleur que Lewis Hamilton.

Carlos Sainz Jr avait enfin trouvé une certaine stabilité chez Ferrari où il portait fièrement les couleurs de la Scuderia depuis 2021. Cependant, en début d’année 2024, la mythique écurie italienne a annoncé la venue de Lewis Hamilton pour l’année 2025 aux côtés… de Charles Leclerc ! Le pilote espagnol va donc devoir aller voir ailleurs.

«La vérité, c'est que l'année a commencé de manière compliquée»

Pour GQ España, Carlos Sainz Jr n’a pas dissimulé son amertume et sa tristesse au début de l’année lorsqu’il apprenait la nouvelle de son remplacement chez Ferrari pour la figure de proue de Mercedes : Lewis Hamilton. « Oui, c'est comme ça. La vérité, c'est que l'année a commencé de manière compliquée. La nouvelle et l'annonce de mon non-renouvellement et l'arrivée d'Hamilton chez Ferrari mettaient déjà un sentiment étrange au début de l'année, sachant que ce serait ma dernière année chez Ferrari. Et puis rien, j'ai très bien commencé la saison. Évidemment, j'ai hâte de prouver beaucoup de choses. Nous avons commencé par un bon podium, puis l'opération de l'appendicite a été un choc. Et puis la victoire. Et à partir de là, la saison se déroule plutôt bien ».

Hamilton meilleur que Sainz Jr ? L’Espagnol répond : «Honnêtement, je ne le pense pas»

Carlos Sainz Jr ne s’en est pas arrêté à ce constat. Relancé par GQ sur son ressenti vis-à-vis de Lewis Hamilton, septuple champion du monde, le fan du Real Madrid s’est montré sûr de soi et de ses forces vis-à-vis de la star de Formule 1. « Lewis Hamilton est-il meilleur que vous ? Honnêtement, je ne le pense pas, bien sûr que non. Et si vous posez cette question aux 18 autres pilotes, ils vous répondront la même chose. Je crois que je suis la meilleure option pour n'importe quelle équipe de Formule 1 parce que si je n'avais pas cette mentalité, je ne serais pas un pilote de Formule 1 et je n'aurais pas l'âme compétitive que j'ai. Et les autres pilotes vous diront la même chose ».

«Je comprends évidemment la décision de Ferrari, l'opportunité de signer un septuple champion du monde»

Pour autant, Carlos Sainz Jr n’est pas dupe et sait parfaitement comment le business de la Formule 1 fonctionne. De ce fait, le pilote espagnol comprend totalement le choix de Ferrari et de Frédéric Vasseur d’accueillir l’icône qu’est Lewis Hamilton à la Scuderia la saison prochaine. « Cela dit, je comprends évidemment la décision de Ferrari, l'opportunité de signer un septuple champion du monde et ce que cela peut apporter et attirer à une équipe. C'est pourquoi, lorsque j'y réfléchis, cela ne m'a pas fait trop mal. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas d'être remplacé par un autre pilote, mais par le meilleur pilote de l'histoire du sport, ou l'un des meilleurs pilotes de l'histoire du sport. Et en fin de compte, si je dois être remplacé par l'un d'entre eux, c'est celui-là ». Reste à savoir ce qu'il adviendra de l’avenir de Carlos Sainz Jr.