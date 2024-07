F1 - GP de Hongrie : «Il a touché ma roue», Hamilton répond à Verstappen après l’accrochage !

La rédaction

Ce treizième Grand Prix de la saison aura vu McLaren triompher, parvenant à placer Oscar Piastri et Lando Norris en tête. Autre élément marquant ce GP de Hongrie, l’accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen au 63ème tour. Si le Néerlandais a accusé le Britannique, le septuple Champion du Monde a lui affirmé qu’il n’était pas responsable de cet incident.

Ce dimanche après-midi, les fans de Formule 1 ont vu McLaren être couvert de gloire, en réussissant à faire terminer Oscar Piastri et Lando Norris en tête. Pour l’Australien, il s’agissait d’un moment encore plus magique, puisque cette victoire était sa première en F1. Plus bas dans le classement de la course, Lewis Hamilton a eu un accrochage avec Max Verstappen, qui a fait sortir le Néerlandais de la piste. Si ce dernier affirme que le Britannique est venu le toucher en modifiant se trajectoire, le pilote Mercedes explique lui que c’est plutôt celui de chez Red Bull qui est venu le percuter.

Interrogé à l’issue de la course sur son accrochage avec Max Verstappen, Lewis Hamilton n’a pas endossé la responsabilité de cette incident. L’Anglais explique que c’est le rythme trop élevé du pilote Red Bull qui l’a poussé à la faute : « Quand on voit le rythme auquel ils revenaient dans certains virages, on peut s’amuser, car ce n’est pas quelque chose que je pouvais faire. Surtout dans le troisième secteur, et il revenait et freinait fort. Il a freiné à l’intérieur, je suis resté en ligne droite et il a touché ma roue. »

Hamilton félicite Oscar Piastri

Cinquième à l’issue de la course, Lewis Hamilton a eu un mot pour le gagnant du jour, Oscar Piastri. Le septuple Champion du Monde a couvert d’éloges l’Australien : « Incroyable, bravo à Oscar, il a fait un très beau travail depuis son arrivée et ce n’était qu’une question de temps pour qu’il gagne. Il a eu un super rythme tout au long de la course. »