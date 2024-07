F1 - GP de Hongrie : Collision à Budapest, Verstappen accuse Hamilton !

La rédaction

Treizième Grand Prix du calendrier, le GP de Hongrie a vu Oscar Piastri remporter la course. Si la victoire du pilote McLaren, suivi par son coéquipier Lando Norris, a marqué les esprits, un accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen a lui aussi fait couler beaucoup d’encre. Si le pilote britannique s’en est sorti sans la moindre pénalité, le Néerlandais accuse son adversaire de l’avoir fait sortir de la piste.

Ce dimanche, à 15h, le départ du Grand Prix de Hongrie était donné. Si le classement final de la course a surpris, étant donné qu’Oscar Piastri et Lando Norris ont terminé en tête, un incident entre Lewis Hamilton et Max Verstappen a aussi été très remarqué. Dans le 63ème tour, le Néerlandais a tenté un dépassement sur le septuple champion du monde. Mais ce dernier, se rabattant à l’intérieur, lui a fermé la porte. Malgré un freinage puissant, Verstappen a vu la roue arrière gauche de sa monoplace toucher l’aileron de celle de l’Anglais. Après avoir décollé du sol, le pilote de 26 ans a été envoyé en dehors des limites de la piste, parvenant tout de même à revenir et terminer la course en cinquième position. Mais pour ce dernier, il s’agit bien du pilote Mercedes qui est fautif.

Verstappen accuse Hamilton

Dans des propos rapportés par Motorsport.com, Max Verstappen raconte comment il a vécu l’incident. Pour le pilote Red Bull, c’est bien Lewis Hamilton qui est fautif dans cette collision : « Je positionne ma voiture au début de la manœuvre et je la maintiens en ligne droite. Aujourd'hui, au freinage, il a continué à tourner vers la droite et c'est aussi pourquoi j'ai bloqué (ses roues), parce que je me suis engagé dans la manœuvre, mais j'ai vu que la voiture à l'extérieur continuait à venir vers moi. Sinon, on aurait eu un accident. J'ai dû arrêter la voiture et c'est pourquoi j'ai bloqué. »

Pas de sanction pour les deux pilotes

Convoqués par la direction de course après la fin du Grand Prix, Lewis Hamilton et Max Verstappen ont échappé à toute sanction, malgré le fait que les commissaires aient considéré que le Britannique aurait pu faire mieux : « Le pilote de la voiture 1 a fait valoir que la voiture 44 avait changé de direction lors du freinage. Le pilote de la voiture 44 a déclaré qu'il suivait simplement sa trajectoire normale (ce qui a été confirmé par l'examen de la vidéo et de la télémétrie des tours précédents). Il est clair que la voiture 1 a bloqué ses deux roues avant à l'approche du virage 1, avant que l'impact ne se produise, mais qu'elle n'a pas suivi la trajectoire normale pour une manœuvre de dépassement typique. Le pilote de la voiture 44 a déclaré qu'il s'agissait d'un incident de course, tandis que le pilote de la voiture 1 a soutenu qu'il s'agissait d'un changement de direction au freinage. Les commissaires ne considèrent pas qu'il s'agisse d'un cas typique de 'changement de direction au freinage', même si nous estimons que le pilote de la voiture 44 aurait pu faire plus pour éviter la collision. ».