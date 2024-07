F1 : Il domine Verstappen et jubile !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, Lando Norris a obtenu la pole position du Grand Prix de Hongrie en devançant son coéquipier chez McLaren Oscar Piastri, mais aussi son grand rival Max Verstappen qui s’élancera « seulement » depuis la 3ème place. Après cette grande performance, le pilote britannique a savouré cette première place, et se veut confiant pour la course ce dimanche (15h).

Le Hungaroring a livré ses premiers enseignements. Après deux séances d’essais libres vendredi, les pilotes ont réalisé une séance de qualification perturbée par la pluie ce samedi. Attendu au tournant après n’avoir remporté aucun des deux derniers Grand Prix, Max Verstappen s’est fait dominé par les deux pilotes McLaren sur ce Grand Prix de Hongrie : Lando Norris et Oscar Piastri.

Norris : « On pensait pouvoir se battre pour la pole et on l'a fait »

Respectivement premier et deuxième des qualifications, le Britannique et l’Australien ont joué un sale tour à Max Verstappen. Dans des propos relayés par l’Equipe, Lando Norris a semblé très heureux de sa performance du jour : « Je suis très heureux, ce n'était pas une séance facile avec ces conditions. Je suis content d'être arrivé au sommet au bon moment. Bravo à l'équipe pour ce doublé. Je me sens en confiance pour la course, on a abordé ce week-end avec l'objectif d'obtenir un bon résultat, avec une bonne voiture. On pensait pouvoir se battre pour la pole et on l'a fait. Je suis dans la meilleure des positions, je vais essayer de gérer la course depuis la première place, afin que ce soit une bonne journée », a confié Norris.

Verstappen : « Nous sommes en retrait depuis le début du week-end »

De son côté, Max Verstappen a affirmé avoir tout tenté, en vain : « J'ai fait ce que je pouvais. Nous sommes en retrait depuis le début du week-end, j'ai essayé de réduire l'écart au maximum mais ce n'est pas suffisant. J'aurais aimé avoir plus d'adhérence. Cela reste très serré. Je sais que la voiture sera bonne en course, on pourra les suivre. J'adore la compétition mais je veux être au sommet de la compétition. Parfois on est chassé, parfois on est chasseur. C'est une situation un peu compliquée en ce moment. Sur les dernières courses, les McLaren étaient très rapides ».