F1 : «Une situation délicate», la sortie préoccupante de Verstappen

La séance de qualification du Grand Prix de Hongrie qui avait lieu ce samedi a été dominée par McLaren. Lando Norris a obtenu la pole position, devant son coéquipier Oscar Piastri, tandis que Max verstappen a dû se contenter de la troisième place sur la grille de départ. Le triple champion du monde compte bien tout faire pour l’emporter dimanche, mais a avoué que Red Bull était dans une situation délicate.

Après celle obtenue à Barcelone, Lando Norris a signé sa deuxième pole position de la saison ce samedi lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie. Une première ligne qui sera occupée exclusivement par McLaren, puisque c’est Oscar Piastri qui a terminé deuxième, devant Max Verstappen, qui s’élancera donc en deuxième ligne.

F1 : «Une grosse erreur» Gasly et Ocon chargent Alpine https://t.co/L7w8IwwcmP pic.twitter.com/l3r2ZYILwx — le10sport (@le10sport) July 20, 2024

« Tout le week-end on a été un peu derrière »

« J’ai essayé, tout le week-end on a été un peu derrière, et ça a été le cas en qualifs aussi. J’ai essayé, mais ce n’était pas assez. C’est difficile de souligner ce qui ne va pas, on manque de grip. Mais c’est si serré que j’espère qu’on pourra les suivre en course demain », a confié Max Verstappen, dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Le Néerlandais a avoué que la situation était délicate pour Red Bull, d’autant plus qu’il ne pourra une nouvelle fois pas compter sur Sergio Pérez, sorti en Q1.

« Je ne me défile pas face à un combat, mais je dirais que c’est une situation délicate »

« J’aime la compétition, j’aimerais être au sommet de la lutte et actuellement, j’ai l’impression qu’on est en chasse et qu’on a quelques week-ends un peu difficiles. Je ne me défile pas face à un combat, mais je dirais que c’est une situation délicate », a ajouté Max Verstappen. « Les dernières courses ont montré que McLaren était meilleure qu’en qualifications. Mais demain sera une autre journée, notamment parce qu’il y avait des nuages et de la pluie, et j’espère que ce sera différent pour nous. »