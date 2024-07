F1 : «Une grosse erreur» Gasly et Ocon chargent Alpine

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’ils avaient tous les deux la possibilité de passer en Q2, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont finalement été éliminés dès la Q1 ce samedi lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie et partiront en fond de grille dimanche. Les deux pilotes se sont accordés à dire que cela était une conséquence d’une grosse erreur stratégique de la part d’Alpine.

Respectivement 10e et 12e en Q1 avant le drapeau rouge provoqué par Sergio Pérez, Esteban Ocon et Pierre Gasly partiront finalement aux 19e et 20e places dimanche au départ du Grand Prix de Hongrie. Alpine a décidé de ne pas faire ressortir ses pilotes malgré l’interruption de la pluie après la reprise de la séance de qualifications. L’écurie française est la seule à avoir pris cette décision, ce qui a relégué ses deux pilotes aux deux dernières places sur la grille de départ.

« L’équipe a tout simplement fait une erreur qui nous coûte très cher aujourd’hui »

« L’équipe a tout simplement fait une erreur qui nous coûte très cher aujourd’hui. Ce sont des choses dont on discutera en interne, mais aujourd’hui ce n’est clairement pas ce qu’il fallait faire », a réagi Pierre Gasly, dans des propos relayés par Nextgen-Auto, qui vont dans le sens de ceux de son coéquipier Esteban Ocon.

« C’est une grosse erreur stratégique »

« La situation, c’était qu’on n’allait pas ressortir car il n’y avait pas de DRS. On a sous-estimé l’amélioration de piste, c’est une grosse erreur stratégique et ça fait deux week-ends de suite qu’on en fait alors qu’on n’en faisait jamais. On était dixième et 12e sur nos derniers runs, on avait quand même réussi à faire de bons tours et à se mettre dans des positions fortes. Il n’y avait aucune raison de prendre des risques mais l’équipe a décidé de le faire. Il ne nous restait qu’un train de pneus tendres, c’était aussi compréhensible pour ça mais bon, c’était mieux de se qualifier en Q2 plutôt que de rester au garage et de perdre tout car il y avait mieux à jouer, même si c’était difficile », a déclaré Esteban Ocon.