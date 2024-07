F1 - Grand Prix de Hongrie : Verstappen annonce la couleur

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Battu lors des deux derniers Grand Prix, Max Verstappen a soif de revanche. Performant lors des deux premières séances d’essais libres du Grand Prix de Hongrie ce vendredi, le triple champion du monde a néanmoins été devancé en EL2 par Lando Norris. En revanche, le Néerlandais affirme se sentir à l’aise au volant de sa RB-20.

Ce Grand Prix de Hongrie marquera-t-il le retour au premier plan de Max Verstappen ? Cinquième du Grand Prix du Canada en raison d’un gros accrochage avec Lando Norris puis deuxième à Silverstone derrière Lewis Hamilton, le triple champion du monde n’a plus envie de rigoler. Si ce vendredi avait lieu les deux premières séances d’essais libres sur le Hungaroring, « Super Max » a semblé en confiance.

F1 - GP de Hongrie : Alonso et Sainz dépassés pour un record improbable ? https://t.co/BufRHx9H4E pic.twitter.com/SGgQ1tERYN — le10sport (@le10sport) July 19, 2024

« C’était un bon début de week-end »

Dans des propos relayés par F1Only, le Néerlandais a affirmé avoir eu de bonnes sensations : « Nous avons passé une bonne journée, même si bien sûr, il reste encore beaucoup à apprendre et à optimiser. Mais c’était un bon début de week-end. Maintenant, nous allons regarder les détails et essayer de nous améliorer. La séance d’EL2 a bien sûr été interrompue [à cause du crash de Leclerc], nous n’avons donc pas pu faire les longs runs complets que nous voulions faire. Mais c’était la même chose pour tout le monde. Nous allons examiner les données. Ce n’était pas un mauvais début de week-end. Nous allons travailler à partir de là ».

Norris prévient Verstappen

Premier des EL2 et principal rival de Verstappen depuis plusieurs courses, Lando Norris a lui aussi affirmé avoir du rythme. « J’ai l’impression que nous avons la vitesse dans la voiture. Il s’agit simplement de pouvoir la fournir quand il le faut. Quand vous pouvez avoir une voiture rapide et facile à conduire, c’est un monde idéal. Vous avez évidemment le plus souvent une voiture rapide qui est un peu plus à la limite et un peu plus difficile ».