F1 : Mbappé présenté au Real Madrid, le paddock s’excite !

Pendant de longues années, les spéculations, témoignages et mises au point ont eu lieu du côté du PSG, du Real Madrid et du clan Kylian Mbappé au sujet de son avenir. Finalement, après plusieurs faux départs, le 3 juin 2024 restera la date de l’annonce de son arrivée au Real Madrid après un septennat au Paris Saint-Germain. Dans le paddock de Formule 1 et plus particulièrement chez les pilotes espagnols Fernando Alonso et Carlos Sainz Jr, l’heure est à la fête.

Le feuilleton Kylian Mbappé a pris fin en février dernier au PSG. Et pour cause, le 13 février, le meilleur buteur de l’histoire du club affirmait au président Nasser Al-Khelaïfi qu’il quitterait le Paris Saint-Germain par le biais de son statut d’agent libre au terme de l’exercice. L’information de L’Équipe a rapidement enflammé la toile jusqu’au paddock de Formule 1. Les jours suivants, Pierre Gasly se livrait au micro de Canal+ sur le départ de Kylian Mbappé. « Triste en tant que grand fan du PSG et on va même dire en tant que Français. C’est une icône pour nous tous, on avait la chance de l’avoir en France. De pouvoir aller le voir à Paris. Maintenant, il va falloir en profiter sur les derniers mois et je vais essayer de faire un petit tour au Parc des princes pour ses dernières ».

«Je pense que ça a été un choix qui a été réfléchi pour sa carrière»

Le pilote d’Alpine confiait à Julien Fébreau que Kylian Mbappé avait quoi qu’il arrive mûrement réfléchi cette décision. « Je pense que ça a été un choix qui a été réfléchi pour sa carrière. Je suis sûr qu’il a longuement réfléchi avant de prendre sa décision et il a dû estimer que c’est ce qu’il y avait de mieux pour lui. Je lui souhaite bien sûr tout le meilleur. Il joue encore avec notre maillot de l’équipe de France, ça ne changera pas. Hâte de voir la suite pour lui ». La suite, nous la connaissons officiellement depuis le 3 juin dernier et les annonces jointes du Real Madrid et de Kylian Mbappé sur leur collaboration jusqu’en juin 2029 comme l’atteste la durée de son contrat signé à la Casa Blanca.

Fernando Alonso : «Il est enfin là et il sera certainement un atout incroyable pour Madrid»

Ce mardi 16 juillet, Kylian Mbappé a été présenté aux supporters du Real Madrid dans un stade plein à craquer avec plus de 80 000 présents au Santiago Bernabeu. En parallèle de cette cérémonie XXL préparée en l’honneur de la recrue phare de l’été, il y a eu des réactions chez les pilotes espagnols de Formule 1, supporters du Real Madrid. A commencer par Fernando Alonso au micro de DAZN dans le cadre du Grand Prix de Hongrie ce dimanche. « Je suis très heureux après une longue attente. Cela fait six ou sept ans que la signature a failli, a failli se faire. Il est enfin là et il sera certainement un atout incroyable pour Madrid. J'espère qu'il aura beaucoup de succès et que nous, les fans, l'apprécierons aussi ».

Carlos Sainz Jr : «Cela t'a coûté de venir, mais... il était temps»

Carlos Sainz Jr rejoint son compatriote d’Aston Martin. Le pilote Ferrari, jusqu’au terme de la saison avant l’arrivée en grande pompes de Lewis Hamilton, a profité d’une interview accordée à DAZN afin de faire une petite blague à Kylian Mbappé sur la durée du feuilleton entourant son avenir ces dernières années. « Tu es venu dans l'équipe qui gagne tout, alors profite d'être un madridista. Cela t'a coûté de venir, mais... il était temps ».