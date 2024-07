F1 : Fin du calvaire pour Mercedes, Hamilton jubile

Pierrick Levallet

Le calvaire semble enfin terminé pour Mercedes. L’écurie allemande reste sur deux victoires après celles de George Russell en Autriche et de Lewis Hamilton en Grande-Bretagne. Le septuple champion du monde n’a d’ailleurs pas caché sa joie au moment d’évoquer le retour en forme de son équipe, à quelques mois de son transfert chez Ferrari.

Après deux ans et demi de disette, Lewis Hamilton a enfin décroché une victoire ! Le septuple champion du monde s’est imposé chez lui, à Silverstone, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Mercedes a enfin trouvé la bonne formule pour mettre un terme à son calvaire. Et Lewis Hamilton n’a pas caché sa joie au moment d’évoquer le retour en forme de l’écurie allemande.

«Cela montre simplement que tout est possible»

« Je dirais sans aucun doute que mon langage corporel et mon énergie ont clairement changé la semaine dernière. Je ne sais toujours pas ce qui m’attend et j’essaie simplement de me préparer du mieux que je peux. Je suppose que cela montre simplement que tout est possible. Il faut continuer à pousser, encore. Il y aura des turbulences à venir, j’en suis sûr, mais aussi la possibilité de bons jours » a d’abord expliqué le futur pilote de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Cela a probablement rajeuni tout le monde dans l’équipe»

« Tout a commencé avec Mercedes et je voulais juste terminer sur une bonne note. Nous n’étions pas sûrs si, en termes de résultats, nous allions y arriver ou non. Nous ne savions pas qu’à ce stade de la saison, nous nous battrions pour des victoires. Nous sommes tellement reconnaissants de l’être. Un énorme, énorme coup de boost. Je pense que l’esprit que nous définissons, l’esprit que nous avons, n’a jamais quitté cette équipe. Mais quand on essaie et essaie encore et qu’on échoue, c’est dur pour tout le monde. Je dirais que cela a probablement rajeuni tout le monde dans l’équipe, ici et à l’usine, ce qui est possible et que le travail acharné commence vraiment à porter ses fruits. Nous constatons une énorme poussée d’énergie, et cela filtre à travers nous, donc j’espère que cela continuera à se voir dans nos résultats » a ensuite ajouté Lewis Hamilton. Reste maintenant à voir si Mercedes saura poursuivre sur son excellente lancée.