F1 - GP de Hongrie : Nouveau coup historique pour Hamilton ?

Après plus de deux ans de disette, Lewis Hamilton est parvenu à renouer avec la victoire il y a deux semaines à Silverstone. Un neuvième succès sur un même circuit, du jamais vu dans l’histoire de la Formule 1. Il vise un exploit similaire en Hongrie ce week-end.

Ce week-end, les pilotes disputeront le Grand Prix de Hongrie, l’avant-dernière épreuve avant la trêve estivale. Et sur le Hungaroring, Lewis Hamilton reste le maitre incontesté, lui qui a déjà gagné à huit reprises. Le Britannique aimerait signer un neuvième succès en Hongrie, ce qui serait tout simplement historique.

Mercedes en pleine confiance

Mercedes nage en plein bonheur. L’écurie allemande a remporté les deux derniers Grands Prix disputés grâce aux victoires de George Russell et Lewis Hamilton. Les Flèches d’Argent arrivent donc le plein de confiance avant ce GP de Hongrie. « J’adore la Hongrie. J’ai hâte d’y aller, mais aussi de voir la trajectoire que nous suivons et le fait que la voiture commence à s’animer et à se sentir bien. Maintenant que je peux commencer à rivaliser avec Max (Verstappen), Lando (Norris) et autres adversaires, la sensation est bonne ! », avait confié Lewis Hamilton après son succès à Silverstone.

Les pilotes devront couvrir les 306,7 km de course, soit 70 tours de 4,381 km sur le Hungaroring et ses 14 virages. Les premiers tours de piste s'effectueront ce vendredi dès 13h30 avec la première séance d'essais libres, suivie de la seconde à 17h, toutes les deux diffusées sur Canal+ Sport. Samedi, se tiendra la troisième et dernière séance d'essais libres à 12h30, suivie des qualifications à 16h. Enfin, le départ du Grand Prix de Hongrie sera donné dimanche à 15h sur C8.

Le programme complet en Hongrie

- Vendredi 19 juillet 13h30 - 14h30 : Essais Libres 1 (Canal+ Sport) 17h00 - 18h00 : Essais Libres 2 (Canal+ Sport) - Samedi 20 juillet 12h30 - 13h30 : Essais Libres 3 (Canal+ Sport) 16h00 - 17h00 : Qualifications (Canal+ Sport) - Dimanche 21 juillet 15h00 : Départ du Grand Prix (C8)