F1 : Après le fiasco, Gasly veut prendre sa revanche

Déjà assuré de partir en fond de grille après le changement de plusieurs éléments moteurs, Pierre Gasly n’a finalement même pas pu prendre le départ lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Une course à oublier pour le pilote Alpine qui compte bien se relancer en Hongrie le week-end prochain.

Après avoir enchaîné quatre Grands Prix consécutifs dans les points, Alpine a de nouveau terminé hors du top 10 à Silverstone. Un week-end à oublier pour Pierre Gasly, déjà pénalisé par les changements de plusieurs éléments moteurs, et qui a finalement été contraint d’abandonner dès le tour de formation.

« Nous savons ce qui doit être amélioré »

« Silverstone s’annonçait difficile avec notre pénalité liée au groupe propulseur sur la grille, mais c’était quand même vraiment dommage de ne pas pouvoir prendre le départ avec notre problème de boîte de vitesses. Les conditions changeantes offraient d’énormes occasions que nous aurions essayé d’exploiter, comme à Montréal, mais ce n’était pas notre jour et nous devons apprendre et régler nos soucis », a déclaré Pierre Gasly dans des propos relayés par Nextgen Auto. « Tout le monde dans l’équipe travaille incroyablement dur. Cette triplette n’a pas fait exception et c’est décevant pour nous tous d’en repartir sans résultat. Nous savons ce qui doit être amélioré et je suis enthousiasmé par ce que nous préparons. Nous donnerons tout avant la pause estivale dans deux semaines, et ce dès ce week-end en Hongrie. »

« Nous voulons revenir en Q3 et viser les points »

En Hongrie, Pierre Gasly compte bien atteindre la Q3 et retrouver les points : « Le Hungaroring est un circuit intense en termes de pilotage, mais l’un des plus agréables du calendrier. Le tracé s’apparente aux pistes de karting, car les virages s’enchaînent les uns après les autres et vous n’avez pas beaucoup de temps pour vous reposer dans les lignes droites. Le tour est donc très animé et j’adore le défi qui consiste à y trouver son rythme. Les conditions s’annoncent extrêmement chaudes, donc l’intégralité de la course sera vraiment difficile pour tous les pilotes sur le plan physique. Après un week-end compliqué à Silverstone, nous voulons revenir en Q3 et viser les points cette semaine pour être mieux placés avant la pause estivale. »