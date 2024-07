F1 : L'annonce qui ne va pas plaire à Fernando Alonso

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison décevante après les espoirs suscités au début de l'année 2023, Fernando Alonso ne sera probablement pas en mesure de jouer un podium à la régulière. Et la dernière annonce de Tom McCullough, le responsable performances d’Aston Martin F1, ne devrait pas rassurer le double champion du monde. Au sein de l'écurie de Silverstone, on semble conscient de ses lacunes.

Surprise de la saison dernière, Aston Martin déçoit grandement cette saison. Longtemps deuxième force du plateau en 2023, l'écurie de Silverstone se bat désormais pour conserver sa cinquième place au classement des constructeurs, très loin derrière le top 4 composé de Red Bull, Mercedes, McLaren et Ferrari. Une situation qui n'a pas empêché Fernando Alonso de signer une prolongation de contrat. Néanmoins, les propos de Tom McCullough ne devraient pas le rassurer.

F1 : Mick Schumacher prépare son retour pour sauver sa carrière https://t.co/miRVbNroFO pic.twitter.com/R9UDFpZp2a — le10sport (@le10sport) July 17, 2024

L'annonce peu rassurante d'Aston Martin

« Les évolutions du Hungaroring, c’est un changement raisonnable dans la philosophie de la voiture, mais avec toutes ces choses, c’est relatif, c’est relativement petit. La voiture ne va pas passer de l’endroit où elle se trouve actuellement à l’avant de la grille, il s’agira plutôt de savoir si elle va dans la bonne direction - pour résoudre les problèmes que nous rencontrons et dans quelle mesure, nous verrons. Le pas que nous faisons est plus important en Hongrie, oui, mais nous verrons. On est très limités pour produire à temps les pièces principales de ces évolutions, nous les destinons donc à la Hongrie. Mais il y aura aussi des pièces spécifiques à chaque circuit, comme l’aileron arrière à faible traînée, pour Spa », assure le responsable performances d’Aston Martin F1 dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

«On est très limités pour produire à temps les pièces principales de ces évolutions»

« Depuis les essais hivernaux de Bahreïn, par rapport à la voiture de l’année dernière, nous avons constaté certaines caractéristiques sur lesquelles nous avons essayé de travailler pour les réduire. Nous équilibrons cela en ajoutant plus d’appui aussi, parce qu’avec les caractéristiques que nous avons, si nous ajoutons juste un appui aérodynamique efficace, la voiture va plus vite. Nous le savons tous. Nous sommes donc en train d’équilibrer ces deux éléments. L’équilibre de la voiture est peut-être plus difficile à trouver dans les virages les plus longs. C’est plus difficile que sur les circuits où les virages sont beaucoup plus courts. L’équilibre n’est pas aussi idéal dans ce cas. Nous jouons donc sur ce compromis. En fin de compte, nous voulons une voiture qui soit facile à travailler en piste, facile à conduire pour les pilotes, et qui soit plus performante », ajoute Tom McCullough.