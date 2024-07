F1 : Aston Martin annonce un gros renfort, Alonso va jubiler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très ambitieuse pour le futur, l'écurie Aston Martin continue de se renforcer pour viser le titre de champion du monde à l'avenir. C'est ainsi qu'Enrico Cardile s'est engagé avec l'écurie de Silverstone. Actuellement chez Ferrari, il s'est engagé avec l'équipe anglaise au poste de directeur technique en chef. Une nouvelle qui confirme les ambitions d'Aston Martin et qui devrait réjouir Fernando Alonso.

Bien que la saison 2024 d'Aston Martin ne soit pas très convaincante, le projet de l'écurie qui appartient à Lawrence Stroll reste très ambitieux. Ce n'est d'ailleurs pas anodin si Fernando Alonso a décidé de prolonger l'aventure avec l'équipe de Silverstone qui prévoit du lourd pour le futur. Les rumeurs d'une arrivée d'Adrian Newey sont insistante, mais en attendant, Aston Martin a officialisé l'arrivée d'Enrico Cardile au poste de directeur technique en chef pour 2025. Il débarquera en provenance de Ferrari et apportera toute son expérience dans le monde de la Formule 1.

F1 : Mercedes annonce encore du lourd pour Hamilton ! https://t.co/rcVFiH3yYo pic.twitter.com/bTSZeJZKJH — le10sport (@le10sport) July 8, 2024

Enrico Cardile signe chez Aston Martin

« Je suis impatient de rejoindre Aston Martin Aramco. L’ambition et le désir sont clairs et c’est une opportunité unique de faire partie de ce voyage. C’est un défi personnel et professionnel et j’ai hâte de travailler avec l’équipe pour apporter du succès à cette marque emblématique », explique ainsi le futur directeur technique en chef d'Aston Martin. De son côté Mike Krack, directeur de l’équipe Aston Martin F1, s'est dit « ravi d’accueillir Enrico chez Aston Martin Aramco. Enrico a près de 20 ans d’expérience chez Ferrari et apportera une nouvelle perspective à notre stratégie technique. Il s’agit d’une nomination clé pour l’équipe alors que nous nous préparons à la nouvelle réglementation 2026 - une prochaine étape importante de notre parcours ».

Lawrence Stroll s'enflamme pour cette signature

Enfin, Lawrence Stroll, président exécutif de l’équipe Aston Martin, se réjouit également de cette signature : « Je souhaite la bienvenue à Enrico chez Aston Martin Aramco alors que nous cherchons à renforcer l’équipe de direction technique avant les changements réglementaires importants en 2026. Je suis ravi que nous continuions à attirer des talents de classe mondiale dans notre équipe. Enrico partage ma motivation pour réussir en F1 et disposera de toutes les ressources nécessaires pour réaliser cette ambition. Avec Andy Cowell qui rejoindra le groupe en tant que PDG en octobre et nos dirigeants actuels, nous créons une équipe formidable ». De quoi rassurer Fernando Alonso.