F1 : Calvaire pour Ferrari, Leclerc vide son sac

Pierrick Levallet

Le Grand Prix de Silverstone ne s’est pas passé exactement comme prévu pour Ferrari. Alors que Lewis Hamilton s’est imposé au volant de sa Mercedes après deux ans et demi sans la moindre victoire, Charles Leclerc a terminé 14e. Le Monégasque s’est alors livré sur la mauvaise passe que traverse la Scuderia ces dernières semaines.

Si le Grand Prix de Silverstone a été l’occasion pour Lewis Hamilton de goûter à nouveau à la victoire, tout ne s’est pas déroulé exactement comme prévu pour Charles Leclerc et Ferrari. Le Monégasque a terminé 14e à cause d’un manque de précision dans le timing des prises de décisions concernant le changement de ses gommes. Le pilote de 26 ans a été contraint de s’arrêter deux fois pour équiper sa voiture de pneus pluie, ce qui lui a fait perdre énormément de temps. Charles Leclerc s’est d’ailleurs livré sur cette erreur.

«Encore un dimanche difficile, un dimanche à oublier...»

« J’étais assez confiant quant au choix de pneus, compte tenu des informations que j’ai reçues dans la voiture. On m’a dit que la pluie allait s’intensifier et qu’elle serait forte le tour suivant. Le fait est que la forte pluie est arrivée, mais huit tours plus tard, donc la piste était... En fait, il a cessé de pleuvoir au tour où nous nous sommes arrêtés, et pendant huit tours, il n’y avait pratiquement pas d’eau, donc nous avons détruit les pneus et avons dû nous arrêter à nouveau. Encore un dimanche difficile, un dimanche à oublier... » a d’abord confié le pilote de Ferrari dans des propos rapportés par F1 Only.

«Nous devons absolument discuter avec l’équipe»

Charles Leclerc avait ensuite l’air complètement désemparé au moment d’évoquer le calvaire que Ferrari est en train de vivre. « Je ne sais même plus quoi dire quand je viens ici [dans le carré des interviews]. Nous devons juste nous reprendre en tant qu’équipe. Il y a toujours une raison différente pour laquelle ça ne marche pas, et ça rend encore plus difficile l’analyse et le saut vers l’avant, donc nous allons essayer de tout mettre en place à Budapest. Nous devons absolument discuter avec l’équipe du processus de décision et comprendre ce que nous pouvons faire de mieux afin que je puisse avoir de meilleures informations dans des moments critiques comme celui-ci, ou de meilleures informations, et nous pourrons alors, je l’espère, prendre de meilleures décisions à l’avenir » a-t-il expliqué. Reste maintenant à voir si Ferrari saura redresser la barre rapidement.