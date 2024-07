F1 : Ferrari prend cher, Leclerc balance

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur du Grand Prix de Monaco en mai dernier, Charles Leclerc semblait enfin parti pour tenir tête à Max Verstappen. Finalement, les choses ont été plus compliquées que prévu pour lui et pour Ferrari. L'écurie italienne doit donc trouver des solutions, et pour ce week-end en Grande-Bretagne, des modifications sur les voitures ont été effectuées. Malheureusement, cela n'a pas permis à Leclerc de briller, puisqu'il s'élancera en 11ème position ce dimanche.

Les semaines se suivent et se ressemblent un peu pour Charles Leclerc. En difficulté depuis son abandon au Canada début juin, le pilote monégasque a du mal à relever la tête malgré les décisions prises par son écurie. Sur le circuit de Silverstone, il va essayer de retrouver la forme, mais s'élancera de la 11ème position après une qualification décevante.

Ferrari en galère depuis un mois

En réussissant enfin à s'imposer sur ses terres, Charles Leclerc a prouvé qu'il était capable de jouer tout devant, et peut-être de mettre à mal la domination de Max Verstappen. Toutefois, il a vite compris qu'il faudra encore faire plus d'efforts. « Je ne vais pas trop entrer dans les détails. C'est sûr qu'on a perdu de la performance depuis Monaco. Nous sommes en train de nous pencher sur la question. C'est aussi pourquoi nous faisons tous ces tests. Nous sommes arrivés à la conclusion que c'était le bon choix de revenir à l'ancien package pour ce week-end, principalement à cause des rebonds » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Motorsport .

« Nous en payons le prix »