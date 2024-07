F1 : Exploit de Mercedes, Hamilton hallucine !

Jean de Teyssière

Incroyable Mercedes ! L'écurie allemande a dû prendre pas mal d'observateurs de court samedi lors des qualifications ! George Russell a décroché la pole position, tandis que Lewis Hamilton se hisse sur la deuxième place. Les deux Mercedes partiront donc de la première ligne ce dimanche à Silverstone et même chez Mercedes, on ne s'y attendait pas !

George Russell partira pour la deuxième fois de la saison en pole position. Le pilote britannique, à domicile a réussi le meilleur temps, devant son coéquipier et compatriote, Lewis Hamilton. Le troisième meilleur temps a encore été réalisé par un Britannique, en la personne de Lando Norris, le pilote de McLaren. Max Verstappen partira de la quatrième place et le Grand Prix de Grande-Bretagne promet énormément !

«On ne s’attendait pas à la première ligne ce week-end, c’est énorme pour l’équipe»

Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne à huit reprises dans sa carrière. S'il partira deuxième ce dimanche de Silverstone, il était très heureux de la performance de Mercedes : « Tout d’abord, un énorme merci à ce public, je suis fier d’ici, et c’est incroyable qu’on soit trois Britanniques dans le top 3. Un énorme bravo à George, il a fait un travail incroyable. On ne s’attendait pas à la première ligne ce week-end, c’est énorme pour l’équipe. La voiture était fantastique, et toute l’équipe le mérite. »

«Je pense que la voiture était très bonne»