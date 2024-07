F1 : Red Bull se fait tacler après la polémique Verstappen !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le week-end dernier, lors du Grand Prix d'Autriche, Max Verstappen et Lando Norris disputaient un duel acharné en tête de course et se livraient une bataille sans merci jusqu'au contact. Les deux pilotes ont en effet subi un accrochage entre leurs deux voitures en fin de course, forçant le Britannique à abandonner et le Néerlandais à reculer de quelques places au classement. Jugé fautif car il a provoqué la collision, Verstappen est en plein cœur d'une polémique. Mais les coupables se nomment plutôt Red Bull pour certains...

Alors qu'il semblait parti pour décrocher une nouvelle victoire sur le Grand Prix d'Autriche, Max Verstappen a connu un problème qui a permis à Lando Norris de se rapprocher de lui en tête de course. Les deux pilotes ont fini par être très proches et finalement il y a eu un accrochage qui a fait des dégâts. Avant la revanche attendue sur le circuit de Silverstone, McLaren, l'écurie de Lando Norris a tenu à faire passer un message.

Une bataille à venir en tête du championnat ?

Désormais placé à la deuxième place du classement des pilotes derrière Max Verstappen, Lando Norris joue clairement avec le Néerlandais en ce moment. Le pilote britannique a montré qu'il était capable de rivaliser avec le triple champion du monde et la bataille entre les deux était plutôt plaisante à regarder. « C’était une bataille épique ! C’est excitant pour les fans, excitant pour tout le monde en Formule 1. Je pense que ce n’était qu’une question de temps avant de voir ces deux-là s’affronter. Évidemment, c’est une issue malheureuse de ce qui était un très petit contact » a d'abord réagi Zak Brown, PDG de McLaren Racing.

F1 : Alpine tente un coup historique pour remplacer Ocon ! https://t.co/Va0WSAKQ4b pic.twitter.com/9JfBPaN4vi — le10sport (@le10sport) July 6, 2024

Red Bull dans le viseur !