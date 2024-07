F1 : Verstappen sort du silence après son accrochage

Jean de Teyssière

Au Grand Prix d'Autriche, Max Verstappen et Lando Norris ont eu un sérieux accrochage. Le Britannique a dû abandonner, tandis que Verstappen, qui était en tête avant l'incident, n'a terminé qu'à la cinquième place. Le pilote Red Bull est revenu sur cet incident et semble vouloir clore cet incident après avoir parlé à Norris.

Ce week-end aura lieu le 12ème Grand Prix de la saison à Silverstone. Une semaine après avoir eu un accrochage avec Lando Norris, Max Verstappen voudra évidemment renouer avec la victoire et semble déjà avoir enterré la hache de guerre avec McLaren.

«Nous sommes de grands amis, c’est un gars très gentil, honnêtement»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Max Verstappen est revenu sur les discussions avec Lando Norris le lendemain de l'accrochage : « J’ai déjà dit après la course qu’il n’y avait aucune raison d’en discuter maintenant. Les émotions sont à leur comble et ce genre de choses. Je me suis réveillé assez tôt lundi matin parce que je voulais parler à Lando mais il m’avait déjà envoyé un message, tôt ce matin-là. Je pense que le lendemain, vos émotions sont un peu plus calmes. J’ai beaucoup respecté cela. Et nous sommes de grands amis. C’est un gars très gentil, honnêtement. Et bien sûr, j’étais aussi très chagriné et déçu que nous nous soyons touchés parce que naturellement, bien sûr, sur la piste, vous vous battez durement, mais en tant qu’ami aussi, vous êtes très déçu que cela se soit produit . »

«C’est ce que nous aimions vraiment l’un chez l’autre : nous battre durement»