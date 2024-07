F1 : Il balance sur Verstappen après la polémique

Jean de Teyssière

Lors du Grand Prix d'Autriche, Max Verstappen et Lando Norris ont eu un gros accrochage. Le Britannique a été contraint d'abandonner, quand Verstappen n'a pu terminer qu'à la cinquième place, alors qu'il était leader avant cet incident. Le pilote McLaren est revenu sur cet accrochage et affirme ne pas attendre d'excuses de la part de Verstappen.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne qui aura lieu ce week-end sentira bon la poudre. Entre McLaren et Red Bull, la guerre est déclarée depuis l'accident entre Lando Norris et Max Verstappen. Si les deux pilotes préfèrent passer à autre chose, les deux directeurs sont en pleine joute verbale...

«C’est un incident assez pathétique qui a mis fin à nos deux courses»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Lando Norris, le pilote de McLaren, est revenu sur l'incident survenu en Autriche face à Verstappen : « Nous avons discuté lundi et nous avons discuté mercredi. C’est entre nous, mais rien ne change dans notre relation. Honnêtement, je ne pense pas qu’il ait eu besoin de s’excuser. Certaines des choses que j’ai dites dans le Parc Fermé après la course étaient plus dues au fait que j’étais frustré à ce moment-là, à beaucoup d’adrénaline, à beaucoup d’émotions et j’ai probablement dit des choses auxquelles je ne croyais pas nécessairement, surtout plus tard dans la semaine. C’était difficile. C’est un incident assez pathétique qui a mis fin à nos deux courses. Ce n’était pas un coup, ce n’était pas un contact évident. C’était probablement l’un des plus petits contacts que l’on puisse avoir, mais avec des conséquences terribles pour nous deux, surtout pour moi. »

«Je n’attends pas d’excuses de sa part»