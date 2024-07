F1 : Viré par Hamilton, Gasly lui ouvre la porte !

Jean de Teyssière

En février dernier, Ferrari fait une annonce historique en communiquant sur l'arrivée de Lewis Hamilton chez eux en 2025. Le bal des pilotes devrait animer la deuxième partie de la saison, notamment pour Carlos Sainz, victime de l'arrivée du septuple champion du monde britannique qui n'a toujours pas trouvé d'écurie la saison prochaine. Mais chez Alpine, on se ferait une joie de le récupérer.

La situation de Carlos Sainz ne doit pas être facile à vivre pour lui. En Australie, le pilote Ferrari avait réussi à remporter le troisième Grand Prix de la saison, avant de parvenir à monter à trois reprises sur la troisième marche du podium. Mais nul doute qu'il aimerait que sa situation soit vite éclaircie...

Carlos Sainz n'a pas encore trouvé d'écurie

Le pilote espagnol de Ferrari, Carlos Sainz, ne sait toujours pas pour qui il roulera la saison prochaine. Lewis Hamilton va prendre sa place en 2025 et quitter Mercedes. Justement, l'écurie allemande semble avoir trouvé son futur pilote, en la personne de Kimi Antonelli. Chez Red Bull, Sergio Pérez a prolongé jusqu'en 2026 et les places dans les grandes écuries se font très rares. Chez Alpine, Esteban Ocon va partir la saison prochaine, ce qui pourrait peut-être ouvrir une porte à Carlos Sainz.

F1 : Accrochage avec Verstappen, il veut prendre sa revanche https://t.co/Pw1Pn9yIvG pic.twitter.com/W5M7iFJqfq — le10sport (@le10sport) July 4, 2024

Gasly ouvre la porte à une arrivée de Sainz chez Alpine