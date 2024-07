F1 : Une légende réclame la successeur d’Hamilton, Mercedes répond !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la succession de Lewis Hamilton n'est toujours pas officiellement réglée chez Mercedes, Valentino Rossi a clairement pris position en exhortant Toto Wolff de recruter le jeune Andrea Kimi Antonelli, actuellement pilote de Formule 2. Et le patron de l'écurie Mercedes lui a répondu.

La grille 2025 commence à sérieusement prendre forme puisque Red Bull, Ferrari, McLaren et Aston Martin connaissent leur duo de pilotes. Le dernier grand baquet à pourvoir est celui de Mercedes qui cherche à remplacer Lewis Hamilton pour épauler George Russell. Dans cette optique, plusieurs pistes sont étudiées mais la priorité semble se nommer Andrea Kimi Antonelli. D'ailleurs, le pilote jeune italien peut compter sur le soutien de son illustre compatriote, un certain Valentino Rossi.

Valentino Rossi réclame Kimi Antonelli chez Mercedes

« Notre pays, l’Italie, est fort dans de nombreux sports mais aujourd’hui, la F1 nous manque. Cela fait des années que nous n’avons pas eu de pilote italien gagnant et je pense que Kimi saura combler ce vide. Je suis Kimi depuis qu’il est petit. Pendant le Covid, nous avons commencé à jouer ensemble sur des simulateurs de course et maintenant il vient s’entraîner avec moi et les autres pilotes de l’académie (Rossi) en karts », lance le nonuple champion du monde de MotoGP dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com . Et Toto Wolff lui a répondu !

Toto Wolff répond !