F1 – Mercedes : Tout est relancé pour le remplaçant d’Hamilton !

Jean de Teyssière

C’est officiel depuis plusieurs mois : Lewis Hamilton va quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari. Un coup de tonnerre dans le monde de la Formule 1, qui devrait amener à un bal des pilotes à l’intersaison. Si Mercedes semblait avoir trouvé le remplaçant du Britannique, en la personne de Kimi Antonelli, la piste Carlos Sainz a ressurgi…

Tout semblait clair dans l’esprit des dirigeants de Mercedes, Toto Wolff en tête, concernant le pilote qui allait remplacer Lewis Hamilton, qui part pour Ferrari. Mais en marge du Grand Prix de Grande-Bretagne, tout semble avoir changé.

«Je suis ouvert à tout le monde»

Sainz ? Antonelli ? Verstappen ? George Russell, le pilote Mercedes ne semble pas se soucier de son prochain coéquipier, comme il le révèle dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « Oui, je suis ouvert à tout le monde pour être honnête. Vous savez, j’ai eu de la chance d’avoir Lewis ces trois dernières années et nous avons eu de belles batailles ces deux dernières années. Mais vous savez, en tant que pilote, je pense qu’il est important d’avoir une bonne relation entre vous deux, juste pour aider l’équipe à poursuivre son élan et à aller dans la même direction. Mais au final, et quand vous entrez dans votre garage, vous mettez votre casque, vous sautez dans votre voiture. Peu importe qui est assis à côté de vous. Si c’est Carlos, Max, Kimi ou un autre, cela ne change rien pour moi. »

«Carlos est une option»