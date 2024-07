F1 : Hamilton déjà viré par Mercedes ?

Jean de Teyssière

Lewis Hamilton quittera Mercedes à la fin de l'année pour rejoindre Ferrari. Le pilote britannique, septuple champion du monde n'aura plus que quelques opportunités pour remporter un dernier Grand Prix avec l'écurie allemande, sa dernière victoire remontant au 5 décembre 2021. Son départ devrait aussi l'exclure des réunions autour des améliorations de la voiture en 2025, chose qui n'a pas encore été réalisée.

Le transfert du siècle. Le changement d'écurie de Lewis Hamilton a fait couler beaucoup d'encre en ce début d'année 2024 et le septuple champion du monde n'a pas encore fêté ce départ avec une victoire. Ces dernières sorties, l'écurie allemande semble avoir fait des progrès, avec notamment la victoire de George Russell en Autriche et quoi de mieux qu'un Grand Prix à domicile pour permettre à Lewis Hamilton de remporter une course ?

«C’est vraiment génial de voir que nous nous rapprochons des pilotes de tête»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Lewis Hamilton évoque la bonne forme de Mercedes : « En termes de performance pure, je ne pense pas que nous soyons actuellement dans la même situation que McLaren et Red Bull. Naturellement, comme vous l’avez vu lors des dernières courses, sur ces circuits à grande vitesse, McLaren pourrait être la plus rapide, ou avec Max du moins. Et je pense que nous ne sommes pas si loin derrière. Nous avons définitivement vu d’énormes progrès de notre part. Et c’est vraiment génial de voir que nous nous rapprochons petit à petit des pilotes de tête. »

«Je n’ai été exclu d’aucune réunion»