F1 - Mercedes : Hamilton, l’ultime exploit ?

Arnaud De Kanel

Une semaine après la victoire de George Russell à Spielberg, Mercedes entend bien profiter de cette dynamique afin d'offrir un dernier succès à Lewis Hamilton. Le Britannique pourra compter sur l'appui du public ce week-end à Silverstone où il visera l'un de ses derniers exploits face à l'immense favori Max Verstappen.

Mercedes a renoué avec la victoire la semaine dernière. Profitant de l'accrochage entre Lando Norris et Max Verstappen, George Russell s'est imposé en Autriche. L'écurie allemande rêve de triompher à nouveau ce week-end à Silverstone sur les terres de Lewis Hamilton.

F1 : Une légende réclame la successeur d’Hamilton, Mercedes répond ! https://t.co/1t04U9OCO0 pic.twitter.com/5mr6uXNlju — le10sport (@le10sport) July 4, 2024

«Nous allons gagner une course avec lui cette année encore»

Le septuple champion du monde quittera Mercedes à l'issue de la saison et il a bien l'intention de partir avec au moins une victoire, lui qui n'a plus gagné depuis 2021. Une disette inédite pour Lewis Hamilton qui rêve de réaliser l'exploit chez lui, dans un Grand Prix qu'il a remporté à huit reprises. Toto Wolff lui a d'ailleurs fait la promesse de gagner une dernière fois avant son départ. « Lewis ? Il n’a pas passé un moment agréable en Autriche. En tant que pilote de course, il peut être déstabilisant d’avoir l’impression de ne pas être en mesure de réaliser ses meilleures performances en course. Il a besoin de passer par là. Il ne s’agit pas d’une situation dans laquelle il a soudainement perdu son pilotage. Il a fait une course brillante à Barcelone, donc nous devons juste plonger dans cette situation. Lewis n’a plus qu’une demi-saison à faire dans sa carrière chez Mercedes, mais je lui fais une ultime promesse : nous allons gagner une course avec lui cette année encore », a récemment confié le patron de Mercedes. Alors, Lewis Hamilton remportera-t-il un neuvième Grand Prix de Grande-Bretagne ? Réponse dimanche.



Les pilotes devront couvrir les 306,332 km de course, soit 52 tours de 5,891 km sur le circuit de Silverstone et ses 18 virages. Les premiers tours de piste s'effectueront ce vendredi dès 13h30 avec la première séance d'essais libres, suivie de la seconde à 17h, toutes les deux diffusées sur Canal+ Sport . Samedi, se tiendra la troisième et dernière séance d'essais libres à 12h30, suivie des qualifications à 16h. Enfin, le départ du Grand Prix de Grande-Bretagne sera donné dimanche à 16h sur Canal+ .

Le programme complet à Silverstone