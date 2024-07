F1 - Hamilton : La remontée spectaculaire !

Arnaud De Kanel

Sous un ciel typiquement britannique, le Grand Prix de Grande-Bretagne 2018 avait offert un spectacle époustouflant, une démonstration de talent brut et de détermination inébranlable par Lewis Hamilton. Sur le circuit de Silverstone, le héros local avait livré une performance mémorable, transformant ce qui semblait être une journée désastreuse en une célébration inespérée.

La Grande-Bretagne accueille son héros ce week-end. Pour sa dernière saison chez Mercedes, Lewis Hamilton tentera de décrocher une neuvième victoire à Silverstone. Total qui aurait pu être atteint s'il avait gagné en 2018 lors d'une course où il avait finalement limité la casse.

Lewis Hamilton ve Kimi Raikkonen'in 2018 Silverstone'da yaşadığı temas.pic.twitter.com/n72m1KAW9t — Sarı Bayrak (@saribayrak) November 26, 2022

Hamilton rate son départ et se retrouve dernier

Tout avait commencé sous de mauvais augures pour Hamilton. Dès le départ, un accrochage avec Kimi Räikkönen dans le premier tour a envoyé le pilote Mercedes en tête-à-queue, le reléguant en fond de grille. Ce coup dur aurait pu anéantir ses chances de podium, mais pour Hamilton, c’était le début d’une remontée sensationnelle. Tandis que Sebastian Vettel, au volant de sa Ferrari, menait la course avec une maîtrise impeccable, Hamilton s'engageait dans une bataille acharnée pour remonter le peloton. Le public de Silverstone, les yeux rivés sur leur champion, scandait son nom à chaque manœuvre audacieuse. Les tours s’enchaînaient et Hamilton gagnait du terrain. Pendant ce temps, la lutte à l'avant entre Vettel et les pilotes Mercedes, Valtteri Bottas et Hamilton lui-même, ajoutait une tension palpable à chaque virage.

Une remontée folle et un podium

Un moment décisif de la course fut marqué par l'entrée de la voiture de sécurité suite à un accrochage entre Romain Grosjean et Carlos Sainz. Cette neutralisation permit à Hamilton de se rapprocher davantage du groupe de tête. Au redémarrage, il n’a pas perdu de temps et a continué sa remontée spectaculaire, dépassant un à un ses adversaires avec une précision chirurgicale. Les derniers tours furent un véritable tourbillon d'émotions. Hamilton, désormais en lutte pour le podium, ne montra aucun signe de fatigue ni de relâchement. Il se battait pour chaque milliseconde, poussant sa Mercedes à ses limites absolues. Lorsqu'il franchit finalement la ligne d'arrivée à la deuxième place, le circuit explosa de joie. Sebastian Vettel remporta la course, consolidant sa position dans la course au championnat, mais l'histoire de la journée était sans aucun doute la performance héroïque de Lewis Hamilton. Sa remontée depuis la dernière position jusqu'au podium est un témoignage de son esprit de compétition indomptable.