F1 - Ferrari : Dans le dur, Leclerc annonce une mauvaise nouvelle

Seconde force du plateau en début de saison derrière Red Bull, Ferrari connaît une période très compliquée. Cela vaut également pour Charles Leclerc, qui sort de deux prestations en dents de scie. 11ème du Grand Prix d’Autriche, le Monégasque s’est montré peu rassurant quant à une possible amélioration de la Scuderia dans les jours à venir.

Les dernières courses de Ferrari auront été très compliquées. Et pour cause, la Scuderia a été reléguée derrière Red Bull, mais aussi derrière McLaren et surtout Mercedes ces derniers temps. Cela ne plaît pas à Charles Leclerc, qui après une terrible 19ème place lors du Grand Prix du Canada, et une décevante 5ème position en Espagne, a terminé hors de la zone des points dimanche en Autriche. Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , le Monégasque a fait part de ses inquiétudes alors que ce week-end, les pilotes disputeront le mythique Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone.

« Nous n’avons toujours pas trouvé de solution pour améliorer les choses »

« Nous n’avons toujours pas trouvé de solution pour améliorer les choses. Le podium de Carlos a aidé l’équipe à marquer des points pour les constructeurs. Et nous avons réussi à collecter beaucoup de données car nous avions deux voitures avec des réglages assez différents, même si je ne me sentais pas très à l’aise » .

« Nous devons résoudre ces limitations »