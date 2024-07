F1 : Ça dégénère avec Hamilton, Verstappen finit à l’hôpital

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 fut l'un des moments forts de la saison. Lewis Hamilton, le héros local et septuple champion du monde, avait remporté une victoire sensationnelle devant des milliers de fans en liesse, mais ce succès avait été éclipsé par un incident majeur en début de course impliquant son rival direct pour le titre, Max Verstappen, transporté à l'hôpital suite à son accident.

La saison 2021 aura été indécise jusqu'à son issue. Chaque Grand Prix était décisif et la tension ne faisait qu'augmenter entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Parfois, ce duel a même dépassé les limites. A Silverstone, le Néerlandais avait été transporté à l'hôpital.

🏁🇬🇧 Uma primeira volta quase completa de disputa em Silverstone 2021 e um dos auges da rivalidade Hamilton x Verstappen, terminando em mais um acidente. pic.twitter.com/kN3mqDeKOc — Diogo ™ (@diogo2707) October 13, 2023

Verstappen dans le décor puis à l'hôpital

Dès les premiers tours, la tension était palpable entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, les deux pilotes se battant pour la suprématie sur le légendaire circuit de Silverstone. La compétition entre les deux hommes était féroce, reflet de leur rivalité croissante au sommet du championnat. C’est au virage de Copse, l'un des plus rapides et dangereux du circuit, que tout a basculé. Hamilton, en tentant de dépasser Verstappen par l'intérieur, a heurté la roue arrière droite de la Red Bull du pilote néerlandais. L'impact a été instantané et violent : la voiture de Verstappen a été projetée hors de la piste à une vitesse effrayante, percutant les barrières de sécurité avec une force immense. Les spectateurs, incrédules, ont assisté à la scène en retenant leur souffle. Les drapeaux rouges ont immédiatement été déployés, interrompant la course alors que les secours se précipitaient pour aider Verstappen. Le pilote de Red Bull, secoué mais conscient, a été transporté à l'hôpital pour des examens médicaux. Heureusement, les premières nouvelles ont confirmé qu'il ne souffrait d'aucune blessure grave, mais il était clair que son Grand Prix était terminé.

Hamilton l'emporte quand même

Pendant ce temps, Hamilton a reçu une pénalité de 10 secondes pour son rôle dans l'accident, une sanction jugée insuffisante par de nombreux fans et membres de l'équipe Red Bull, qui estimaient que l'incident avait coûté cher à leur pilote vedette. La controverse a enflammé les réseaux sociaux et les paddocks, divisant les opinions sur la sévérité de la pénalité et la responsabilité de l'accident. Dans les derniers tours, Hamilton a effectué une manœuvre décisive sur Charles Leclerc de Ferrari, prenant la tête de la course pour remporter une victoire éclatante sous les acclamations du public britannique. À l'arrivée, Hamilton a célébré sa victoire avec une ferveur rarement vue, conscient de l'importance de ce triomphe à domicile. Cependant, l'ombre de l'accident avec Verstappen planait toujours sur la célébration. Quelques mois plus tard, le Néerlandais se vengeait de la plus belle des manières en coiffant son rival à Abou Dabi pour s'offrir son premier titre.