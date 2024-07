F1 : Hamilton résiste à Verstappen, l’image folle !

Arnaud De Kanel

A l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne, Le 10 Sport vous propose une rétrospective des plus grands moments vécus à Silverstone lors des dix dernières années. Retour sur l'édition 2020 où Lewis Hamilton, le héros local, avait réalisé un exploit inouï en remportant la victoire sur trois roues pour devancer Max Verstappen.

Pourtant septuple champion du monde, Lewis Hamilton compte moins de titres que de victoires à Silverstone. Le Britannique l'a emporté à huit reprises sur ses terres, l'avant-dernière fois en 2020, et sur trois roues !

2020, Silverstone. Lewis Hamilton wins the British Grand Prix on three tyres 🥇🛞🛞🛞pic.twitter.com/UiwlUViAzn — Vincenzo Landino (@vincenzolandino) July 4, 2024

Hamilton fait cavalier seul mais son pneu explose !

Le dimanche de course à Silverstone avait débuté sous des augures familiers : Lewis Hamilton, en pole position, semblait en contrôle total, prêt à offrir à Mercedes une nouvelle victoire. Max Verstappen, le jeune prodige de Red Bull, se tenait prêt à saisir toute opportunité pour détrôner le champion britannique. Tout semblait se dérouler comme prévu, avec Hamilton dominant la course et Verstappen tenant bon en deuxième position. Mais à trois tours de l'arrivée, un coup de théâtre inattendu a bouleversé le déroulement de la course. Le pneu avant gauche de la Mercedes de Hamilton a éclaté, laissant le sextuple champion du monde sur trois roues, avec une distance considérable à parcourir pour rejoindre la ligne d'arrivée.

Le Britannique gagne sur trois roues