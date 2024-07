F1 : Mick Schumacher prépare son retour pour sauver sa carrière

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il a quitté Haas en 2022, Mick Schumacher attend toujours de trouver la bonne option pour son retour en Formule 1. Le fils du septuple champion du monde estime toutefois qu'il est désormais proche de revenir en F1 en 2025. Ce sera probablement la dernière chance de sa carrière dans la discipline reine du sport automobile.

En 2022, après une saison décevante, Mick Schumacher n'est pas conservé par Haas qui décide de miser sur l'expérience de Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg. Depuis, le pilote allemand est toujours actif puisqu'il est engagé avec Alpine en WEC tout en étant, depuis 2023, le principal pilote de réserve de Mercedes F1. Mais la volonté du fils de Michael Schumacher reste la même, à savoir, retrouver un baquet le plus rapidement en Formule 1. Cela tombe bien, des places sont encore libres pour 2025, notamment chez Alpine qui vient de prolonger Pierre Gasly, et qui cherche son deuxième pilote pour remplacer Esteban Ocon. En concurrence avec Carlos Sainz et surtout Jack Doohan, Mick Schumacher se dit toutefois confiant quant à ses chances de revenir en F1 la saison prochaine.

Schumacher prépare son retour en F1

« Mes chances de revenir en Formule 1 semblent plutôt bonnes jusqu’à présent. Il est important pour moi de revenir en Formule 1 pour montrer ce dont je suis capable. Il y a évidemment beaucoup d’options intéressantes. La question est de voir quelles sont les options qui s’offrent à moi. Ce n’est pas facile mais pour moi, montrer ce que je sais faire et ce que je n’ai pas pu prouver au cours des deux années passées est prioritaire. J’attends de voir quelles seront les opportunités qui se présenteront », lâche le pilote allemand dans une interview accordée à l'AFP, avant de confirmer que ce sera probablement sa dernière chance de s'installer durablement en F1.

«La Formule 1 est à portée de main»

« Pour l’instant, la Formule 1 est à portée de main, mais je suis également conscient de mon équilibre mental et c’est là que je dois m’assurer que je ne devienne pas trop confiant, que je continue à m’accrocher et à m’assurer qu’il y a un plan B au cas où ça ne marcherait pas. Mais nous n’en sommes pas là car mes chances en Formule 1 semblent assez bonnes jusqu’à présent - mais je ne veux pas être trop hâtif et ensuite le regretter. Mon plan a toujours été la Formule 1, maintenant nous attendons de voir quelles opportunités s’offrent à moi. Je pense qu’il y a des chances que des portes s’ouvrent, mais c’est évidemment un moment un peu angoissant car on attend et au bout d’un moment certaines d’entre elles peuvent se refermer. Il faut donc savoir ce que l’on veut faire. Mais j’ai décidé que j’attendrai la Formule 1 aussi longtemps qu’il le faut. C’est difficile comme situation. Quand on rêve de quelque chose toute sa vie et qu’on se fait ensuite éjecter, ce n’est pas une situation facile à vivre. Et évidemment, enchaîner les déceptions a été la partie la plus difficile », ajoute Mick Schumacher.