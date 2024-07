Verstappen - F1 : Red Bull dévoile un gros problème en interne !

Jean de Teyssière

Qu’il doit être compliqué d’avoir pour coéquipier Max Verstappen. Sergio Pérez l’apprend à ses dépens. Le pilote mexicain, qui a sans doute cru un instant être capable de jouer le titre l’année passée, lorsqu’il avait remporté autant de Grand Prix que le Néerlandais (2 contre 2). Depuis, c’est un long chemin de croix que traverse Pérez, mentalement abattu d’après les dirigeants de Red Bull.

Début juin, Red Bull surprenait du monde en annonçant la prolongation de Sergio Pérez pour deux saisons. Le pilote mexicain était pourtant sur la sellette et il était question qu’il quitte l’écurie autrichienne en fin de saison, à l’issue de son contrat. Mais cette prolongation ne lui a pas donné des ailes…

«Faire en sorte que Pérez retrouve une forme normale»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Helmut Marko, mythique dirigeant de Red Bull est revenu sur la saison en cours et la méforme de Sergio Pérez : « Mercedes a fait un pas en avant. Mais cela ne veut pas dire qu’ils ont la voiture la plus rapide à ce jour. Silverstone avec ses températures fraîches était bon pour Mercedes. Ils ont généralement du mal avec la chaleur. Mais qu’est-ce qui est normal dans cette saison ? Nous vivons des hauts et des bas qui nous font parfois perdre la tête. Notre objectif est de remporter le championnat du monde et de faire en sorte que Perez retrouve une forme normale. Nous évaluerons sa situation après les deux prochaines courses pendant la pause estivale et nous verrons ensuite ce qui se passe. »

«Pérez est mentalement abattu»

Malgré sa prolongation de contrat, Helmut Marko rappelle que rien n’est figé en Formule 1 et que Sergio Pérez est au plus mal ces derniers jours : « Avec toute la malchance qu’il a eue, Perez est mentalement abattu. Presque tous les meilleurs pilotes ont des clauses de performance dans leurs contrats. Rien n’est sûr en Formule 1. »