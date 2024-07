F1 : Hamilton quitte Mercedes, Red Bull jubile

Jean de Teyssière

Lewis Hamilton, récent vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne a remporté son 104ème Grand Prix dans sa carrière. Le pilote britannique va quitter Mercedes à la fin de l’année pour rejoindre Ferrari et c’est un choix qui plaît à Helmut Marko, le dirigeant de Red Bull, qui estime que c’est un bonne nouvelle pour la F1.

La saison n’avait pas encore commencée que Ferrari annonçait l’arrivée de Lewis Hamilton dans leur écurie la saison prochaine. Un timing rare en Formule 1, puisque souvent les rumeurs et les signatures arrivent durant l’hiver. Mais pour l’intérêt de ce sport, nul doute que ce transfert risque d’apporter beaucoup de bienfait.

«Pour la Formule 1, c’est très bien»

Chez Red Bull, on voit plutôt d’un bon œil le départ de Lewis Hamilton pour Ferrari. L’un des mythiques et historiques dirigeants de Red Bull, Helmut Marko, évoque ce départ dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « Il y avait des rumeurs, mais surtout en hiver, il y a beaucoup de rumeurs parce qu’il n’y a pas de courses. Mais quand cela a été officiellement annoncé, je l’ai entendu un jour avant que cela ne soit annoncé, j’ai été vraiment surpris. Mais d’un autre côté, pour la Formule 1, c’est très bien. C’est le pilote qui a eu le plus de succès dans l’histoire, et pour Ferrari, le prix de l’action a augmenté. Vous voyez donc l’effet sur le marketing et sur l’argent. »

«Ce sera certainement intéressant»

Cependant, le timing de l’annonce de ce départ a interrogé Helmut Marko, qui ne s’attendait pas à ce que ce soit aussi rapide : « Ce qui se passe, c’est que normalement, on commence à parler des pilotes pour l’année prochaine vers juillet ou août, et le fait qu’Hamilton soit parti si tôt signifie que tout a été fait plus tôt. La plupart des accords sont déjà conclus, mais nous verrons, ce sera certainement intéressant. »