F1 - Hamilton : Du changement chez Mercedes, c’est validé !

Après un début de saison cauchemardesque, Mercedes est de retour aux avant-postes. Après la victoire de George Russell au Canada, l’écurie allemande a réalisé une formidable course en Grande-Bretagne, permettant à Lewis Hamilton de l’emporter. Forcément, ce retour au premier plan plaît énormément à Toto Wolff, qui s’est livré à ce propos.

Mercedes peut jubiler. Une semaine seulement après la première victoire des Flèches d’Argent au Canada grâce à George Russell, l’écurie allemande a confirmé son retour aux affaires avec la superbe victoire de Lewis Hamilton à Silverstone dimanche dernier. Directeur de Mercedes, Toto Wolff s’est exprimé sur ce gros regain de forme des siens.

« Cela ressemblait à une troisième année de non performance, puis ça a cliqué »

« Nous pouvions voir il y a encore cinq courses que nous n’étions même pas prétendants au podium. Cela ressemblait à une troisième année de non-performance, puis ça a cliqué », a confié l’Autrichien, dans des propos rapportés par F1Only. « Tout d’un coup, tout ce qui n’avait pas de sens a pris du sens, et les résultats de la direction du développement sont les mêmes qu’auparavant. Nous trouvons de la performance, nous la mettons sur la voiture et cela se traduit en temps au tour. Ce n’était pas le cas ces deux dernières années ».

« Nous n’avions pas été aussi proches sur une piste depuis bien longtemps »

Toto Wolff confirme également que Mercedes fait désormais partie des meilleures écuries du paddock : « C’est ce que je ressens, car en Autriche nous n’étions pas loin. Si vous regardez l’écart que nous avions avant l’accident entre Verstappen et Norris, c’était presque deux dixièmes par tour, un peu plus. Nous n’avions pas été aussi proches sur une piste depuis bien longtemps et c’est une piste que nous n’aimions pas beaucoup dans le passé. Honnêtement, nous ne pensions pas que ce serait de nouveau le cas à Silverstone, car nous mettions plus de choses sur la voiture, et nous nous attendions plus [à être dans le rythme] à Budapest ou Spa ».