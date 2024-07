F1 - Ferrari : Leclerc dans le dur, le boss monte au créneau !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Habitué à jouer les premiers rôles au début de la saison, Charles Leclerc connaît un état de forme compliqué. Entre des petites erreurs en course ou encore une monoplace sur le déclin, le pilote Ferrari est dans le dur. Mais pour le directeur Frédéric Vasseur, pas de panique pour le Monégasque, victime du mauvais comportement de la SF-24.

Depuis sa victoire lors du Grand Prix de Monaco fin mai, Charles Leclerc enchaîne les désillusions. Et pour cause, le Monégasque n’a terminé dans la zone des points qu’à une seule reprise depuis sa victoire. 14ème du Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche dernier, le pilote Ferrari fait face à une mauvaise passe. Interrogé à ce sujet, le directeur de la Scuderia Frédéric Vasseur s’est longuement exprimé sur ce sujet.

« Je pense que nous étions vraiment à la limite de la voiture »

« Nous devons d’abord éviter d’essayer de tirer une conclusion générale sur ce qui s’est passé. Nous devons examiner tout cela en profondeur », estime le Français, dans des propos relayés par Next-Gen Auto. « Je pense que la voiture, lors des deux dernières courses, n’était pas facile à conduire. Elle a beaucoup demandé aux pilotes, surtout pour Charles qui avait un nouveau package le vendredi. Je pense que nous étions vraiment à la limite de la voiture, et que la voiture n’était pas facile à conduire dans ces conditions, que nous faisons peut-être plus d’erreurs que lorsqu’elle est sous contrôle. Et c’est vrai que dès qu’on a une mauvaise dynamique, ou disons ça comme ça, on a le sentiment qu’il faut compenser ».

« C’est une erreur de la part de l’équipe »

Pour Frédéric Vasseur, le pilotage de Charles Leclerc n’est donc pas problématique : « C’est une erreur de la part de l’équipe, des pilotes, de tout le monde, parce qu’on ne peut pas compenser. Fondamentalement, vous devez être à la limite. Cela signifie que si quelque chose va un peu moins bien, vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous faisiez avant », conclut le Team Principal de Ferrari.